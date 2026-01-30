Скидки
Серж Гнабри может перейти в «Тоттенхэм». Ранее вингер выступал за «Арсенал»

Серж Гнабри может перейти в «Тоттенхэм». Ранее вингер выступал за «Арсенал»
Комментарии

Фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее в прессе появлялась информация, что в лондонском клубе ищут замену травмированному Мохаммеду Кудусу. Помимо этого, зимой команду покинул нападающий Бреннан Джонсон, игрока приобрёл «Кристал Пэлас».

Напомним, Гнабри с 2012 по 2016 год выступал за лондонский «Арсенал», после чего отправился в чемпионат Германии. В «Баварии» немецкий вингер играет с 2017 года, его нынешний контракт истекает летом 2026 года. За всё время в мюнхенской команде он провёл 310 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 69 результативных передач.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл 25 встреч за клуб во всех турнирах, набрав 7+8 по системе «гол+пас».

