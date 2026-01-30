Семак допустил, что зимой в «Зенит» могут прийти ещё один-два футболиста

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, ожидает ли он трансферов на вход на втором зимнем сборе сине-бело-голубых. Ранее специалист сообщил, что защитник Страхиня Эракович ведёт переговоры с другими командами.

«Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока — в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков ещё уйдёт. Конечно, кто-то уходит и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришёл Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдёт, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведём трансферную работу. Если получится, мы возьмём кого-то», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

28 января санкт-петербургский клуб объявил о трансфере нападающего Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». 11 января сине-бело-голубые проинформировали о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

Материалы по теме Семак: по Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: