Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак допустил, что зимой в «Зенит» могут прийти ещё один-два футболиста

Семак допустил, что зимой в «Зенит» могут прийти ещё один-два футболиста
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, ожидает ли он трансферов на вход на втором зимнем сборе сине-бело-голубых. Ранее специалист сообщил, что защитник Страхиня Эракович ведёт переговоры с другими командами.

«Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока — в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков ещё уйдёт. Конечно, кто-то уходит и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришёл Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдёт, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведём трансферную работу. Если получится, мы возьмём кого-то», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

28 января санкт-петербургский клуб объявил о трансфере нападающего Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». 11 января сине-бело-голубые проинформировали о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.

Материалы по теме
Семак: по Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android