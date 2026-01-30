Флик высказался о Дро Фернандесе после перехода игрока из «Барселоны» в «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике Дро Фернандесе после перехода футболиста из каталонского клуба в «ПСЖ».

«Ничего не хочу говорить по этому поводу. Я очень любил этого парня. Конечно, я разочарован. Но это футбол. Мы будем уважать его решение. Он это знает, однако я любил этого парня. Здесь у него тоже было большое будущее», — приводит слова Флика Sport.es.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января. Контракт с футболистом рассчитан до 2030 года.

Дро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.