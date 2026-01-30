Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о Дро Фернандесе после перехода игрока из «Барселоны» в «ПСЖ»

Флик высказался о Дро Фернандесе после перехода игрока из «Барселоны» в «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике Дро Фернандесе после перехода футболиста из каталонского клуба в «ПСЖ».

«Ничего не хочу говорить по этому поводу. Я очень любил этого парня. Конечно, я разочарован. Но это футбол. Мы будем уважать его решение. Он это знает, однако я любил этого парня. Здесь у него тоже было большое будущее», — приводит слова Флика Sport.es.

«ПСЖ» объявил о переходе Фернандеса 27 января. Контракт с футболистом рассчитан до 2030 года.

Дро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Стала известна основная причина перехода Дро Фернандеса из «Барселоны» в «ПСЖ» — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android