Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга»

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга»
Комментарии

«Пари НН» в телеграм-канале объявил о переходе 32-летнего нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда. Нижегородский клуб подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможность продления ещё на год.

Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщал, что нижегородский клуб заплатит $ 1 млн (€ 850 тыс.) за переход уругвайского футболиста.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Пари Нижний Новгород» в социальной сети VK.

Форвард выступал в составе «Расинга» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с аргентинским клубом было рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Материалы по теме
«Пари НН» купит форварда «Расинга» Бальбоа за $ 1 млн, контракт — на три года — Грова

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android