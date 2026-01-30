«Пари НН» объявил о переходе нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга»

«Пари НН» в телеграм-канале объявил о переходе 32-летнего нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда. Нижегородский клуб подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможность продления ещё на год.

Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщал, что нижегородский клуб заплатит $ 1 млн (€ 850 тыс.) за переход уругвайского футболиста.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Пари Нижний Новгород» в социальной сети VK.

Форвард выступал в составе «Расинга» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с аргентинским клубом было рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

