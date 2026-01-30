Скидки
Томас Мюллер оценил шансы сборной Германии на ЧМ-2026

Комментарии

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер оценил шансы сборной Германии на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Такие игроки, как Мусиала, Вирц — я не могу перечислить всех, даже Вольтемаде — невероятно талантливые футболисты, блестящие в своих действиях, способные уже сейчас решать исход матчей. Но я пока не чувствую, что они действительно готовы к чемпионству. У нас есть потенциал обыграть кого угодно, однако также и вероятность проиграть кому угодно. Таково моё ощущение. Как футбольная нация мы, безусловно, надеемся, что эта стабильность будет установлена и что у нас будут не только игроки с высоким потенциалом, но и игроки, которые действительно являются ключевыми фигурами в ведущих международных клубах. Как Киммих в «Баварии» на протяжении многих лет или Антонио Рюдигер в «Реале», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

Сборная Германии выступит в группе E. Её соперниками станут Эквадор, Кот-д’Ивуар и Кюрасао.

