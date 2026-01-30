Скидки
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатил за трансфер Бальбоа

Стало известно, сколько «Пари НН» заплатил за трансфер Бальбоа
Комментарии

«Пари НН» заплатил «Расингу» за нападающего Адриана Бальбоа € 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нижегородский клуб объявил о переходе 32-летнего форварда из «Расинга» Авельянеда сегодня, 30 января. «Пари НН» подписал контракт с футболистом на 1,5 года с возможностью продления ещё на год.

Форвард выступал в составе «Расинга» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с аргентинским клубом было рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
