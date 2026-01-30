Скидки
22:45 Мск
Семак оценил состояние Вендела, тренирующегося по индивидуальной программе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о состоянии полузащитника Вендела, с опозданием прибывшего на сбор команды.

— Известно, что Вендел работал по индивидуальной программе все эти выходные дни. Как оцените его состояние? Что говорят тренеры по физподготовке?
— Мы прекрасно знаем Вендела, и его функциональное состояние абсолютно нормально. Он готов к тому, чтобы работать в общей группе, готов играть товарищеские матчи. Он хорошо и быстро набирает форму, но нужно аккуратно подходить к его состоянию, чтобы не форсировать события. Периодически возникают мышечные проблемы, и мы должны аккуратно подводить его к товарищеским матчам, которые у нас будут сейчас, да и в целом следить за его состоянием, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

