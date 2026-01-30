Скидки
Главная Футбол Новости

Рекордсмен Лиги чемпионов подписал предварительный контракт с «Арсеналом»

Комментарии

Крайний нападающий Макс Доумен подписал предварительный контракт с лондонским «Арсеналом». Ранее вингер стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

«Мы рады объявить, что Макс Доумен подписал предварительный контракт с клубом, который позволит ему заключить профессиональное соглашение, когда в декабре ему исполнится 17 лет. Макс присоединился к нашей академии в возрасте восьми лет и быстро начал бить рекорды на молодёжном уровне, проходя путь через Хейл Энд. Он дебютировал за команду до 18 лет всего в 13 лет и стал самым молодым автором гола в истории Юношеской лиги УЕФА в возрасте 14 лет. Макс одинаково эффективен как в роли атакующего полузащитника, так и на фланге. Его техника, видение поля и универсальность делают его одним из самых захватывающих молодых талантов Англии.

Летом Макс станет стипендиатом клуба. На данный момент он забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах за нашу академию на уровнях U18 и U21», – сообщает официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Доумен провёл пять встреч за главную команду «пушкарей» во всех турнирах.

