«Интернасьонал» арендовал Алеррандро у ЦСКА на год — ESPN

«Интернасьонал» завершил переход нападающего Алеррандро из московского ЦСКА на правах аренды, рассчитанной на год. Об этом сообщает ESPN.

Ранее СМИ сообщали, что сделка по аренде форварда может включать обязательство его выкупа за сумму, превышающую € 5 млн.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: