Микель Артета сравнил воспитанника «Арсенала» с Лионелем Месси

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о таланте крайнего нападающего и воспитанника клуба Макса Доумена, сравнив его с Лионелем Месси. Ранее вингер подписал предварительный контракт с «пушкарями», который позволит ему официально стать игроком главной команды после наступления 17 лет.

«Безусловно, он один из лучших. Чего он добился в возрасте 15 лет, лично я никогда раньше не видел. Только у парня, который раньше играл в «Барселоне», но, возможно, даже это не то. У него однозначно есть не только талант, но и определённая харизма и индивидуальность, благодаря которой он не поддаётся влиянию ситуации, стадиона или соперника, и это огромное качество», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, Доумен является самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов – он вышел на поле в матче европейского турнира в возрасте 15 лет. В нынешнем сезоне он провёл пять встреч за главную команду «Арсенала» во всех турнирах.