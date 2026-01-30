Скидки
Ланс — Гавр.
22:45 Мск
«Зенит» показал, как Джона Джона поприветствовали игроки команды

«Зенит» показал, как игроки санкт-петербургского клуба поприветствовали в команде нападающего Джона Джона.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе нападающего 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ, который станет первым после возобновления сезона, «Зенит» сыграет с «Балтикой».

