Эндрик: надеюсь, удастся посоперничать на ЧМ с Роналду, но Бразилия победит

Эндрик: надеюсь, удастся посоперничать на ЧМ с Роналду, но Бразилия победит
Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» (арендован «Лионом») Эндрик ответил, хотел ли бы он сыграть на чемпионате мира 2026 года с капитаном португальской национальной команды Криштиану Роналду.

«Ох, это было бы замечательно. Надеюсь, подобное произойдёт и мы [сборная Бразилии] выиграем (улыбается)», — приводит слова Эндрика аккаунт Madrid Xtra со ссылкой на L’Équipe на своей странице в социальной сети X.

На групповом этапе грядущего мирового первенства сборная Бразилии встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Португалия сыграет в одном квартете с Узбекистаном, Колумбией и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

