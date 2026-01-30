Эндрик: надеюсь, удастся посоперничать на ЧМ с Роналду, но Бразилия победит

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» (арендован «Лионом») Эндрик ответил, хотел ли бы он сыграть на чемпионате мира 2026 года с капитаном португальской национальной команды Криштиану Роналду.

«Ох, это было бы замечательно. Надеюсь, подобное произойдёт и мы [сборная Бразилии] выиграем (улыбается)», — приводит слова Эндрика аккаунт Madrid Xtra со ссылкой на L’Équipe на своей странице в социальной сети X.

На групповом этапе грядущего мирового первенства сборная Бразилии встретится с Марокко, Гаити и Шотландией. Португалия сыграет в одном квартете с Узбекистаном, Колумбией и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

