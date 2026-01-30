«Джон Джон и Дивей Дивей». Игорь Дивеев опубликовал фото с новичком «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал фото с нападающим санкт-петербургского клуба Джоном Джоном.

Защитник опубликовал фото в своём телеграм-канале с подписью: «Джон Джон и Дивей Дивей».

«Зенит» объявил о переходе 23‑летнего Джона Джона из бразильского «Ред Булл Брагантино» в среду, 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. В общей сложности Джон Джон провёл за свою предыдущую команду 76 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

Сам Дивеев также является новичком «Зенита». Клуб объявил о подписании футболиста 11 января. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029.