ЦСКА сообщил, что Алеррандро проходит медосмотр для перехода в другой клуб

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала состав на второй сбор в Абу-Даби. При этом московский клуб подчеркнул отсутствие нападающего Алеррандро по причине прохождения им медосмотра для перехода в другую команду. Ранее СМИ сообщали, что игрока арендует «Интернасьонал».

«Как мы сообщали ранее, Глеб Пополитов завершит сезон в «Чайке». Также в составе нет Алеррандро, который проходит медосмотр для перехода в другой клуб», — написано в сообщении красно-синих.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

