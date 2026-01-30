Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Эвертона» Мойес считает, что Грилиш, вероятно, выбыл до конца сезона

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался о травме флангового нападающего «ирисок» Джека Грилиша.

«Мы считаем, что Джеку Грилишу, вероятно, потребуется операция. Это ещё не подтверждено окончательно, но, скорее всего, это исключит его участие в играх до конца сезона», – приводит слова Мойеса аккаунт «Эвертона» в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что англичанин выбыл из строя на из-за стрессового перелома стопы. Джек Грилиш выступает за «Эвертон» на правах годичной аренды из «Манчестер Сити». Срок соглашения истекает летом текущего года. В сезоне-2025/2026 англичанин принял участие в 22 матчах за ливерпульский клуб, отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

