«Зенит» показал фото новичка Джона Джона на тренировке команды

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала фотографии новоиспечённого нападающего команды Джона Джона на тренировке сине-бело-голубых.

«Джон Джон максимально заряжен на работу», — прокомментировала публикацию пресс-служба «Зенита».

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе нападающего 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

