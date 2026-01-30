ЦСКА опубликовал состав на второй сбор в Абу-Даби

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала состав красно-синих на второй сбор команды в Абу-Даби. На этом сборе армейцы примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом».

Состав ЦСКА на второй сбор в Абу-Даби:

вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Егор Бесаев, Николай Баровский;

защитники: Мойзес, Матвей Лукин, Жоао Виктор, Милан Гаич, Рамиро Ди Лусиано, Джамалутдин Абдулкадыров, Мингиян Бадмаев, Кирилл Данилов;

полузащитники: Матвей Кисляк, Данил Круговой, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Матия Попович, Артём Бандикян, Энрике Кармо, Матеус Алвес, Даниэль Руис Руис, Имран Фиров, Владимир Джанашия;

нападающие: Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев, Максим Воронов.

