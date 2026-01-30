Риера объявлен новым главным тренером «Айнтрахта». Ранее его рассматривал «Спартак»

«Айнтрахт» объявил о назначении испанского наставника Альберта Риеры новым главным тренером команды. Ранее появлялась информация об интересе к специалисту со стороны московского «Спартака».

«Альберт Риера станет новым главным тренером команды. 43-летний испанец вступит в должность в понедельник. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Альберт Риера до недавнего времени успешно работал в словенском клубе первого дивизиона «Целе», который в первый год под руководством специалиста пришёл к победе в Кубке страны. В этом сезоне клуб с северо-востока страны возглавляет турнирную таблицу с преимуществом в 12 очков над ближайшим соперником. Более того, под руководством Риеры «Целье» вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

На своей первой должности главного тренера Риера в 2023 году с «Олимпией» Любляна завоевал национальный дубль, выиграв чемпионат и кубок. Также он получил международный тренерский опыт в сезоне 2023/2024 с французским клубом «Бордо». Помимо нового главного тренера, к «Айнтрахту» присоединятся два помощника тренера: Пабло Артета и Лоренцо Дольчетти», – сообщает официальный сайт «Айнтрахта».

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 27 очков за 19 матчей. В Лиге чемпионов «Айнтрахт» не смог выйти в плей-офф, заняв итоговое 33-е место на общем этапе.