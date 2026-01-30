Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Риера объявлен новым главным тренером «Айнтрахта». Ранее его рассматривал «Спартак»

Риера объявлен новым главным тренером «Айнтрахта». Ранее его рассматривал «Спартак»
Комментарии

«Айнтрахт» объявил о назначении испанского наставника Альберта Риеры новым главным тренером команды. Ранее появлялась информация об интересе к специалисту со стороны московского «Спартака».

«Альберт Риера станет новым главным тренером команды. 43-летний испанец вступит в должность в понедельник. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Альберт Риера до недавнего времени успешно работал в словенском клубе первого дивизиона «Целе», который в первый год под руководством специалиста пришёл к победе в Кубке страны. В этом сезоне клуб с северо-востока страны возглавляет турнирную таблицу с преимуществом в 12 очков над ближайшим соперником. Более того, под руководством Риеры «Целье» вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

На своей первой должности главного тренера Риера в 2023 году с «Олимпией» Любляна завоевал национальный дубль, выиграв чемпионат и кубок. Также он получил международный тренерский опыт в сезоне 2023/2024 с французским клубом «Бордо». Помимо нового главного тренера, к «Айнтрахту» присоединятся два помощника тренера: Пабло Артета и Лоренцо Дольчетти», – сообщает официальный сайт «Айнтрахта».

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 27 очков за 19 матчей. В Лиге чемпионов «Айнтрахт» не смог выйти в плей-офф, заняв итоговое 33-е место на общем этапе.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android