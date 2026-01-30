Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о будущем полузащитника Бруну Фернандеша в клубе.

«То, как всё сложится, может зависеть от множества факторов, таких как то, кто станет следующим постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед» и как выступит Португалия на чемпионате мира, но это, безусловно, будет одной из главных тем обсуждения в ближайшие месяцы», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что будущее 31-летнего футболиста в клубе остаётся неопределённым.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 22 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.