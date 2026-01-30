Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о будущем полузащитника Бруну Фернандеша в клубе.

«То, как всё сложится, может зависеть от множества факторов, таких как то, кто станет следующим постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед» и как выступит Португалия на чемпионате мира, но это, безусловно, будет одной из главных тем обсуждения в ближайшие месяцы», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что будущее 31-летнего футболиста в клубе остаётся неопределённым.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 22 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Кэррик высказался о состоянии травмированных футболистов «МЮ» перед матчем с «Фулхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android