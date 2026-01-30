Скидки
Монтес шантажирует «Локомотив» отказом от тренировок — источник

Монтес шантажирует «Локомотив» отказом от тренировок — источник
Комментарии

Защитник Сесар Монтес шантажирует «Локомотив» отказом от тренировок. Напряжённость между мексиканским футболистом и железнодорожниками нарастает. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, на фоне отказа московского клуба продавать Монтеса в «Бешикташ» за сумму в € 7+2 млн защитник сообщил главному тренеру команды Михаилу Галактионову, что способен саботировать работу на сборах. Это произошло в четверг, 29 января, Однако сегодня, 30 января, футболист полноценно занимался вместе со всеми.

Мексиканец выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.

