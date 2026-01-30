Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Хорватии Ливакович ушёл из «Жироны», не сыграв ни одного матча за клуб

Вратарь сборной Хорватии Ливакович ушёл из «Жироны», не сыграв ни одного матча за клуб
Комментарии

Хорватский голкипер Доминик Ливакович покинул «Жирону». Вратарь «Фенербахче» провёл в испанской команде полгода в рамках аренды, но не сыграл ни одного матча за клуб. Об этом сообщает официальный сайт бело-красных.

Напомним, ранее к каталонской команде присоединился голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Предыдущую часть сезона в качестве основного вратаря выступал экс-игрок «Тоттенхэма» Пауло Гассанига.

В 2022 году Ливакович помог национальной команде Хорватии занять третье место на чемпионате мира, по ходу турнира в серии пенальти победив Японию и Бразилию. Помимо этого, вратарь является серебряным призёром мирового первенства 2018 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4 млн.

Материалы по теме
«Зенит» взял топового бразильца, Бензема бунтует в саудовской лиге. Трансферы и слухи дня
«Зенит» взял топового бразильца, Бензема бунтует в саудовской лиге. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android