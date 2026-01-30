Вратарь сборной Хорватии Ливакович ушёл из «Жироны», не сыграв ни одного матча за клуб

Хорватский голкипер Доминик Ливакович покинул «Жирону». Вратарь «Фенербахче» провёл в испанской команде полгода в рамках аренды, но не сыграл ни одного матча за клуб. Об этом сообщает официальный сайт бело-красных.

Напомним, ранее к каталонской команде присоединился голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Предыдущую часть сезона в качестве основного вратаря выступал экс-игрок «Тоттенхэма» Пауло Гассанига.

В 2022 году Ливакович помог национальной команде Хорватии занять третье место на чемпионате мира, по ходу турнира в серии пенальти победив Японию и Бразилию. Помимо этого, вратарь является серебряным призёром мирового первенства 2018 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4 млн.