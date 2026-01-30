Скидки
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Есть команды, заинтересованные в наших футболистах». Черчесов — о трансферах «Ахмата»

«Есть команды, заинтересованные в наших футболистах». Черчесов — о трансферах «Ахмата»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также о возможных трансферах клуба.

«На первом сборе выполнили то, что наметили. На втором сборе нас заливают дожди, но мы не пропустили ни одной тренировки. Всю работу выполнили, ничего не упустили. Все футболисты работают как надо. Надо понимать, что ни один человек на сборах не делает одно и то же. Загружать игроков нельзя, нужно соблюдать баланс.

У нас сейчас четыре форварда, есть предложение на одного, второго, третьего… Не только нападающих. Мы со спортивным директором будем обсуждать, как будем строить команду, потому что есть клуб, есть другие команды, заинтересованные в наших футболистах, — сказал Черчесов в эфире «МАТЧ Премьер».

После 18 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

