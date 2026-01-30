40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере, что произошло в матче 19-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом». На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. Трансляцию этого матча можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Португальский форвард забил первый гол во встрече на 47-й минуте. Нападающий Жоау Феликс выкатил мяч Роналду на пустой створ после выхода голкипера соперника из ворот.

40-летний нападающий отметился 819 голами на клубном уровне и 142 – в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду принял участие в 18 встречах, где забил 17 мячей и сделал результативную передачу.

Лучший бомбардир в мировом футболе: