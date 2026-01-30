Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду забил 961-й гол в карьере

Роналду забил 961-й гол в карьере
Комментарии

40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере, что произошло в матче 19-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом». На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. Трансляцию этого матча можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
30 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 47'     0:2 Симакан – 53'     0:3 Коман – 87'    
Удаления: Бахебри – 72' / нет

Португальский форвард забил первый гол во встрече на 47-й минуте. Нападающий Жоау Феликс выкатил мяч Роналду на пустой створ после выхода голкипера соперника из ворот.

40-летний нападающий отметился 819 голами на клубном уровне и 142 – в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду принял участие в 18 встречах, где забил 17 мячей и сделал результативную передачу.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
