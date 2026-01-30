«Аль-Наср» обыграл «Аль-Холуд» в матче Про-Лиги, победный гол на счету Криштиану Роналду

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Хазм Клаб Стэдиум» (Ар-Расс, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый гол во встрече забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 47-й минуте. Через шесть минут защитник Мохамед Симакан удвоил преимущество гостей. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён нападающий Хаттан Бахебри. На 87-й минуте Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Аль-Холуда», установив окончательный счёт в матче.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» располагается на 14-й строчке, у команды 15 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» на выезде встретится с «Эр-Риядом» 2 февраля, а «Аль-Холуд» на день позже сыграет с «Дамаком».