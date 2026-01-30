Скидки
Аль-Холуд — Аль-Наср, результат матча 30 января 2026, счет 0:3, 19-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Холуд» в матче Про-Лиги, победный гол на счету Криштиану Роналду
Комментарии

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Хазм Клаб Стэдиум» (Ар-Расс, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
30 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 47'     0:2 Симакан – 53'     0:3 Коман – 87'    
Удаления: Бахебри – 72' / нет

Первый гол во встрече забил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на 47-й минуте. Через шесть минут защитник Мохамед Симакан удвоил преимущество гостей. На 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён нападающий Хаттан Бахебри. На 87-й минуте Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Аль-Холуда», установив окончательный счёт в матче.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» располагается на 14-й строчке, у команды 15 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» на выезде встретится с «Эр-Риядом» 2 февраля, а «Аль-Холуд» на день позже сыграет с «Дамаком».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки
