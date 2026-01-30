Скидки
«Ливерпуль» провёл переговоры с Думфрисом, «Интер» требует € 25 млн за игрока — Скира

«Ливерпуль» провёл переговоры с агентами правого защитника «Интера» Дензела Думфриса насчёт его возможного перехода в английский гранд. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб установил цену на 29-летнего футболиста в размере € 25 млн.

Нидерландский игрок выступает в составе «нерадзурри» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Думфрис принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

