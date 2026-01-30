«И снова мы встретились». «Бенфика» опубликовала изображение Трубина после жеребьёвки ЛЧ

«Бенфика» в своём аккаунте в соцсети X опубликовала изображение вратаря команды Анатолия Трубина с отсылкой на фильм «Матрица» после жеребьёвки стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Португальская команда вновь сыграет с мадридским «Реалом». Ранее подопечные Жозе Моуринью обыграли «сливочных» (4:2) в 8-м туре европейского турнира, а решающий гол забил украинский голкипер на 90+8-й минуте.

«Бенфика» опубликовала изображение Анатолия Трубина после жеребьёвки Лиги чемпионов Фото: SL Benfica

Вместе с изображением «Бенфика» опубликовала текст: «И снова мы встретились».

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.