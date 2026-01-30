Скидки
«И снова мы встретились». «Бенфика» опубликовала изображение Трубина после жеребьёвки ЛЧ
«Бенфика» в своём аккаунте в соцсети X опубликовала изображение вратаря команды Анатолия Трубина с отсылкой на фильм «Матрица» после жеребьёвки стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Португальская команда вновь сыграет с мадридским «Реалом». Ранее подопечные Жозе Моуринью обыграли «сливочных» (4:2) в 8-м туре европейского турнира, а решающий гол забил украинский голкипер на 90+8-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
Фото: SL Benfica

Вместе с изображением «Бенфика» опубликовала текст: «И снова мы встретились».

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

