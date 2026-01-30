Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш предложил услуги «Реалу», но получил отказ — ESPN

Бруну Фернандеш предложил услуги «Реалу», но получил отказ — ESPN
Комментарии

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в нынешнем месяце предложил свои услуги мадридскому «Реалу» и заявил о готовности перейти в «Королевский клуб». Однако «сливочные» отклонили подобное предложение португальского хавбека. Об этом сообщает аккаунт The Touchline со ссылкой на журналиста ESPN Родру.

Ранее СМИ сообщали об усталости футболиста от ситуации в «Манчестер Юнайтед» и его желании покинуть команду летом.

Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с зимы 2020 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Фернандеш устал от «неразберихи» в «МЮ» и может покинуть клуб летом — The Sun

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android