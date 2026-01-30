Бруну Фернандеш предложил услуги «Реалу», но получил отказ — ESPN

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в нынешнем месяце предложил свои услуги мадридскому «Реалу» и заявил о готовности перейти в «Королевский клуб». Однако «сливочные» отклонили подобное предложение португальского хавбека. Об этом сообщает аккаунт The Touchline со ссылкой на журналиста ESPN Родру.

Ранее СМИ сообщали об усталости футболиста от ситуации в «Манчестер Юнайтед» и его желании покинуть команду летом.

Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с зимы 2020 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

