ЦСКА объявил о переходе Алеррандро в «Интернасьонал» на правах аренды

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Алеррандро в «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до конца 2026 года.

Подчёркивается, что в контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определённых условий.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

