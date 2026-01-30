Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Любимая фотография недели». УЕФА — об эмоциях Трубина после гола в ворота «Реала»

«Любимая фотография недели». УЕФА — об эмоциях Трубина после гола в ворота «Реала»
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фотографию вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, а также его сокомандников после гола вратаря в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Игра закончилась со счётом 4:2, мяч украинского голкипера позволил португальской команде выйти в плей-офф турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
УЕФА опубликовал фото Анатолия Трубина после гола в ворота «Реала»

УЕФА опубликовал фото Анатолия Трубина после гола в ворота «Реала»

Фото: ФК «Бенфика»

УЕФА подписал изображение «Любимая фотография недели».

Отметим, что «Бенфика» и «Реал» вновь сыграют друг с другом в стыковых матчах. Первые встречи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сразятся с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android