«Любимая фотография недели». УЕФА — об эмоциях Трубина после гола в ворота «Реала»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своём аккаунте в социальной сети X опубликовал фотографию вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, а также его сокомандников после гола вратаря в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Игра закончилась со счётом 4:2, мяч украинского голкипера позволил португальской команде выйти в плей-офф турнира.

УЕФА опубликовал фото Анатолия Трубина после гола в ворота «Реала» Фото: ФК «Бенфика»

УЕФА подписал изображение «Любимая фотография недели».

Отметим, что «Бенфика» и «Реал» вновь сыграют друг с другом в стыковых матчах. Первые встречи пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сразятся с восьмёркой лучших клубов общего этапа. Жеребьёвка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.