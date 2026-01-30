Скидки
Игроки ЦСКА, «Динамо» Спб, «Пансерраикоса» проходят просмотр в «Балтике»

Пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале проинформировала о начале второго турецкого учебно-тренировочного сбора команды.

На втором сборе просмотр продолжает полузащитник Даниил Плотников. Также в расположение клуба для прохождения просмотра прибыли 20-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно, 21-летний полузащитник греческого «Пансерраикоса» Виктор Румянцев и 19-летний полузащитник санкт-петербургского «Динамо» Георгий Макаров.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги калининградская команда набрала 35 очков и занимает пятое место. «Балтика» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

