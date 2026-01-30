«Крылья Советов» объявили о переходе форварда Чинеду, игравшего за «Астану»

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили о переходе 28-летнего форварда Джеффри Чинеду. Соглашение с нигерийским футболистом рассчитано до конца 2027 года.

До подписания контракта с самарским клубом Чинеду играл за «Астану». Нападающий выступал в составе казахстанской команды с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. В 2024 году Чинеду помог «Астане» завоевать Кубок лиги Казахстана.

Ранее нападающий выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.

