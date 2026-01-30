«Арсенал» добирался на матч с «Лидсом» на автобусе из-за отмены рейса — Sky Sports
Лондонский «Арсенал» был вынужден добираться на матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» на автобусе из-за отмены рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Sky Sports.
Команда надеялась совершить короткий перелёт в аэропорт Лидс-Брадфорд в Уэст-Йоркшире, но густой туман вынудил команду вместо этого поехать на автобусе.
Сообщается, что «Арсенал» всегда планирует резервный автобусный транспорт на случай проблем с рейсами.
После 23 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Лидс Юнайтед» заработал 26 очков и располагается на 16-й строчке.
