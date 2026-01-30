Скидки
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Арсенал» добирался на матч с «Лидсом» на автобусе из-за отмены рейса — Sky Sports

Лондонский «Арсенал» был вынужден добираться на матч 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» на автобусе из-за отмены рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Sky Sports.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Арсенал
Лондон
Команда надеялась совершить короткий перелёт в аэропорт Лидс-Брадфорд в Уэст-Йоркшире, но густой туман вынудил команду вместо этого поехать на автобусе.

Сообщается, что «Арсенал» всегда планирует резервный автобусный транспорт на случай проблем с рейсами.

После 23 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Лидс Юнайтед» заработал 26 очков и располагается на 16-й строчке.

Новости. Футбол
