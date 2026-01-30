«Фейковые новости». Представитель Монтеса опроверг слухи о желании игрока покинуть «Локо»

Серхио Визуете, представитель защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, прокомментировал информацию о потенциальном уходе футболиста. В пятницу, 30 января, журналист Иван Карпов сообщил, что мексиканский игрок шантажирует клуб отказом от тренировок на фоне нежелания железнодорожников продавать его в «Бешикташ».

«Монтес останется в «Локомотиве», на этом всё. О том, что он просил его отпустить – это фейковые новости», – приводит слова Визуете Metaratings.ru.

Мексиканец выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.

