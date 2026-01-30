«Локо» выложил фото с Монтесом на фоне слухов о его готовности саботировать тренировки

Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале опубликовала фотографию с защитником Сесаром Монтесом, полузащитником Лукасом Верой и защитником Кристианом Рамиресом. При этом публикация была сопровождена комментарием «Добрый вечер, друзья!», написанным на испанском языке.
Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив» Москва
В пятницу, 30 января, журналист Иван Карпов сообщил, что мексиканский защитник Сесар Монтес шантажирует железнодорожников отказом от тренировок на фоне нежелания клуба продавать его в «Бешикташ».
Монтес выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.
«Золотая» эра «Локомотива»: