Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барселоны» по делу Негрейры — Marca

Судья Алехандра Хиль Лима отклонила запрос мадридского «Реала» в рамках расследования дела Негрейры о возможности изучения всех аудитов, комплексных проверок и экспертных заключений, проведённых внешними консультантами по экономическому управлению «Барселоны» в период с 2003 по 2021 год, сообщает Marca.

Судья вынесла решение в пользу бывшего президента каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу, посчитав требования «Реала» необоснованными.

Бывший президент «Барселоны» через своего адвоката представил документ, в котором отказался передать какие-либо дополнительные документы после официального запроса «Реала», утверждая, что «сливочные» намерены получить от каталонского клуба частные документы и доступ к конфиденциальной информации.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).