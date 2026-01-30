Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барселоны» по делу Негрейры — Marca

Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барселоны» по делу Негрейры — Marca
Комментарии

Судья Алехандра Хиль Лима отклонила запрос мадридского «Реала» в рамках расследования дела Негрейры о возможности изучения всех аудитов, комплексных проверок и экспертных заключений, проведённых внешними консультантами по экономическому управлению «Барселоны» в период с 2003 по 2021 год, сообщает Marca.

Судья вынесла решение в пользу бывшего президента каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу, посчитав требования «Реала» необоснованными.

Бывший президент «Барселоны» через своего адвоката представил документ, в котором отказался передать какие-либо дополнительные документы после официального запроса «Реала», утверждая, что «сливочные» намерены получить от каталонского клуба частные документы и доступ к конфиденциальной информации.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и её руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Материалы по теме
«Барселона» обсудила с агентами Хулиана Альвареса переход из «Атлетико» — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android