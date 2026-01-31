Пакета перешёл во «Фламенго» из «Вест Хэма» за € 42 млн — рекорд для Бразилии

«Фламенго» на официальном сайте объявил о переходе 28-летнего полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма». Контракт с футболистом рассчитан до конца 2030 года. Игрок будет выступать за красно-чёрных под 20-м номером.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Фламенго» заплатил за переход Пакета € 42 млн, что является рекордной суммой для Бразилии.

Пакета — воспитанник красно-чёрных. В 2019 году полузащитник перешёл из «Фламенго» в «Милан». Футболист выступал в составе «Вест Хэма» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

