22:45 Мск
Миятович: голы не делают Мбаппе лидером. В этом «Реале» нет Рамоса, Бензема, Рауля

Миятович: голы не делают Мбаппе лидером. В этом «Реале» нет Рамоса, Бензема, Рауля
Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович высказал мнение, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе не является лидером команды. В нынешнем сезоне француз принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и пятью результативными передачами.

«Я думаю, что «Реалу» не хватает лидера, а не футболиста, который менял бы ход игры. Я не вижу лидера, который сказал бы: «Что, чёрт возьми, мы делаем?». Серхио Рамос, Модрич, Бензема, Фернандо Йерро, Рауль… Лидер, фокусирующий на себе внимание. В моём поколении лидером был Фернандо Йерро, и если он что-то говорил, то это нужно было делать.

Мбаппе — отличный футболист, но он не лидер. Зидан во Франции не был лидером, однако он был лучшим игроком. Голы не делают Мбаппе лидером. Футболисты ведут себя так, будто они лучшие в мире и будто ничего не случилось. Это усталость, расслабленность… Я не вижу искры», — приводит слова Миятовича Cadena SER.

