Роналду одним словом отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после разгромной победы в матче с «Аль-Холудом» (3:0) в 19-м туре саудовской Про-Лиги. В этой встрече 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 961-м в карьере.

«Восхождение!» — написал португальский форвард.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» располагается на 14-й строчке, у команды 15 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» на выезде встретится с «Эр-Риядом» 2 февраля, а «Аль-Холуд» на день позже сыграет с «Дамаком».

