Роналду одним словом отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги
Поделиться
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после разгромной победы в матче с «Аль-Холудом» (3:0) в 19-м туре саудовской Про-Лиги. В этой встрече 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 961-м в карьере.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
30 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Холуд
Ар-Расс
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 47' 0:2 Симакан – 53' 0:3 Коман – 87'
Удаления: Бахебри – 72' / нет
«Восхождение!» — написал португальский форвард.
После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» располагается на 14-й строчке, у команды 15 набранных очков.
В следующем туре «Аль-Наср» на выезде встретится с «Эр-Риядом» 2 февраля, а «Аль-Холуд» на день позже сыграет с «Дамаком».
Материалы по теме
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:
Комментарии
- 31 января 2026
-
00:40
-
00:38
-
00:30
-
00:14
-
00:01
- 30 января 2026
-
23:43
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:04
-
23:01
-
22:52
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:29
-
21:18
-
21:09
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:39
-
20:27
-
20:27
-
20:17