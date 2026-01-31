Скидки
Главная Футбол Новости

Лацио — Дженоа, результат матча 30 января 2026, счет 3:2, 23-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» обыграл «Дженоа» в 23-м туре Серии А благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте
Завершён матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лацио» и «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Лука Цуфферли. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 23-й тур
30 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Родригес – 56'     2:0 Тейлор – 62'     2:1 Руслан Володимирович Маліновський – 67'     2:2 Оливейра – 75'     3:2 Катальди – 90+10'    

Счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Педро Родригес. Испанец отличился во втором тайме на 56-й минуте, реализовав пенальти. На 62-й минуте полузащитник Кеннет Тейлор увеличил преимущество римской команды. Хавбек Руслан Малиновский на 67-й минуте отыграл один мяч ударом с 11-метровой отметки. На 75-й минуте форвард гостей Витор Оливейра сравнял счёт. В конце встречи на 90+10-й минуте полузащитник Данило Катальди забил пенальти и принёс победу «Лацио».

После этой игры «Дженоа» с 23 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с 32 очками располагается на восьмой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
