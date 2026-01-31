«Лацио» обыграл «Дженоа» в 23-м туре Серии А благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте

Завершён матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лацио» и «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Лука Цуфферли. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Педро Родригес. Испанец отличился во втором тайме на 56-й минуте, реализовав пенальти. На 62-й минуте полузащитник Кеннет Тейлор увеличил преимущество римской команды. Хавбек Руслан Малиновский на 67-й минуте отыграл один мяч ударом с 11-метровой отметки. На 75-й минуте форвард гостей Витор Оливейра сравнял счёт. В конце встречи на 90+10-й минуте полузащитник Данило Катальди забил пенальти и принёс победу «Лацио».

После этой игры «Дженоа» с 23 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с 32 очками располагается на восьмой строчке.