«Интер» может отпустить Фраттези и подписать Джонса из «Ливерпуля» — Романо

«Интер» ведёт прямые переговоры с «Ливерпулем» по поводу аренды центрального полузащитника Кёртиса Джонса с возможностью выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, потенциальный переход 25-летнего футболиста в итальянский клуб зависит от ухода полузащитника Давиде Фраттези, в котором заинтересован «Ноттингем Форест». «Интер» и «Ливерпуль» обсуждают сложившуюся ситуацию.

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Фраттези сыграл 19 встреч во всех соревнованиях, где сделал три ассиста.

