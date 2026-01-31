Скидки
Винисиус Жуниор отреагировал на переход Лукаса Пакета во «Фламенго»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на переход атакующего полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма» во «Фламенго», опубликовав пост в социальной сети.

Винисиус разместил видеоролик с выступлением Пакета за молодёжную команду «Фламенго» в 2011 году с подписью: «Так рад за тебя, брат!!! Люблю тебя!!! Победа для нас».

Винисиус и Пакета вместе выступали за молодёжную команду «Фламенго» с 2007 по 2016 год, а в 2017-2018 годах играли за основную команду.

В нынешнем сезоне Пакета провёл за «Вест хэм» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Пакета перешёл во «Фламенго» из «Вест Хэма» за € 42 млн — рекорд для Бразилии
