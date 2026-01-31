Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам января в Ла Лиге

В чемпионате Испании завершилось голосование за лучшего тренера, игрока и футболиста U23 по итогам января. Об этом сообщается на официальном сайте Примеры.

Лучшим тренером января стал итальяно-американский специалист Пеллегрино Матараццо, возглавляющий «Реал Сосьедад». По итогам голосования Матараццо обошёл наставника «Сельты» Клаудио Хиральдеса и испанского специалиста, возглавляющего «Жирону», Мичела Санчеса. Отметим, в январе «Реал Сосьедад» провёл четыре матча, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью. Баски за этот период одолели «Сельту» (3:1), «Барселону» (2:1) и «Хетафе» (2:1). Вничью подопечные Матараццо сыграли с «Атлетико» (1:1).

Лучшим молодым игроком месяца признан защитник защитник «Жироны» Витор Рейс. На счету 20-летнего бразильца в январе четыре встречи, в которых он отметился одним голом и одним ассистом. Среди номинантов также числились защитник «Атлетико» Марк Пубиль, форвард «Реала» Гонсало Гарсия и полузащитники Альберто Молейро («Вильярреал») и Фермин Лопес («Барселона»).

Победителем в номинации «лучший футболист января» стал форвард «Мальорки» Ведат Мурики. В активе 31-летнего косовара четыре встречи и пять забитых мячей. В данном голосовании он опередил Александра Сёрлота («Атлетико»), Гонсалу Гедеша («Реал Сосьедад»), Владислава Ваната («Жирона») и Маркоса Алонсо («Сельта»).