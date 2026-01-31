Стало известно сколько заплатит «Айнтрахт» за нового тренера Риеру

Франкфуртский «Айнтрахт» за приглашение 43-летнего испанского тренера Альберта Риеры выплатит фиксированную компенсацию в размере $ 0,85 млн, а сумма сделки может вырасти ещё на $ 1,2 млн за счёт бонусов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, Риера приступит к работе уже в понедельник и подпишет контракт до лета 2028 года. Вместе с ним в Германию переедут два ассистента — Пабло Ремон Артета и Лоренцо Дольчетти, что также увеличивает общие затраты проекта. По данным немецких СМИ, именно Риера был приоритетным кандидатом спортивного директора Маркуса Крёше, а альтернативные варианты не рассматривались всерьёз.

До перехода во Франкфурт Риера успешно работал в Словении, где выиграл национальные трофеи и вывел «Целе» в плей-офф Лиги конференций. Руководство «Айнтрахта», идущего восьмым в Бундеслиге и провалившего кампанию в Лиге чемпионов, рассчитывает, что вложения в тренерский штаб помогут клубу вернуться в еврокубковую борьбу и оправдать потраченные средства.