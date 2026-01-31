Скидки
Стали известны подробности по будущему Луиса Энрике в «ПСЖ»

Стали известны подробности по будущему Луиса Энрике в «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» предложил испанскому специалисту Луису Энрике контракт до лета 2030 года. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, несмотря на сообщения, что Энрике покинет Париж по окончании контракта в 2027 году, тренер находится на завершающей стадии согласования нового соглашения. Отмечается, что наставник чувствует себя комфортно в Париже и хочет определиться со своим будущим до лета, чтобы спокойно подготовиться к следующему новому сезону.

Утверждается, что руководство красно-синих не случайно предлагает Энрике контракт до 2030 года, так как соглашение спортивного директора Луиша Кампуша также истекает в это время.

