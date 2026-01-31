«Ювентус» держит Зиркзее в резерве на случай срыва сделки по Коло Муани

«Ювентус» продолжает искать варианты усиления атаки в последние часы трансферного окна. Как сообщает ряд источников, туринский клуб рассматривает нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее в качестве основной альтернативы, если переход Рандаля Коло Муани не удастся закрыть в срок.

Контракт 23-летнего нидерландца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне АПЛ Зиркзее принял участие в 10 матчах и отметился одним забитым мячом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 25 млн, что делает игрока финансово доступным вариантом для «Ювентуса».

Ранее Зиркзее связывали с переходом в «Рому», однако эта сделка не состоялась из-за увольнения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.