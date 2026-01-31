«Не будем как-то специально готовиться к этим играм». Семак — о зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет команда готовится к зимнему Кубку РПЛ.

«Мы не будем как-то специально готовиться к этим играм — рассматриваем эти матчи просто как этап подготовки, как составляющую нашей работы, как контрольные матчи, которые мы всегда проводим на тренировочных сборах. Кто-то сыграет в одном матче, кто-то в другом, кто-то проведет на поле 45 минут, кто-то — 60. То есть, никакой подготовки именно к турниру у нас не будет», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

WINLINE зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит». В текущем году в Кубке примут участие «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА.