Бузова — о карьере Тарасова: если он плохо играл, то я была виновата

Телезвезда и певица Ольга Бузова высказалась о браке с экс-полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Я посвящала свою жизнь супругу. В моей вселенной он был господин. Только как хочет Дима, все ради семьи. Я очень многим жертвовала. Он очень многое не давал мне делать, я очень долго была не реализована. Ради семьи, ради него.

Была бы я такой же популярной, если бы осталась в браке? Было тяжело. Может, я бы ничего не достигла. Я была готова уйти с телевидения, лишь бы сохранить семью. Такой вопрос стоял. То есть почему-то он реально хотел меня посадить дома, и я была готова на это. Дима меня очень ревновал. Он не мог выходить на поле, если я где-то. Если он плохо играл, то я была виновата, потому что я была на гастролях, а он не мог сосредоточиться. Я от многого отказывалась в браке, чтобы Диме было хорошо, — сказала Бузова в интервью каналу Fametime TV в VK.

Напомним, Тарасов и Бузова состояли в браке на протяжении четырёх лет. В 2016 году в социальных сетях супругов перестали появляться совместные фото, в ноябре стало известно, что они расстались, а уже в декабре пара официально оформила развод. Тарасову 38 лет. Он завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

