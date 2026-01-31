Скидки
Сергей Семак рассказал о планах «Зенита» на второй предсезонный сбор

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами на второй сбор клуба.

«Планы такие же: планомерно готовиться к возобновлению чемпионата. Здесь уже больше будет матчей, мы постараемся четыре игры сыграть, чтобы все игроки получили равное количество игровой практики. Здесь будет уже больше специфических упражнений, которые мы используем при подготовке к матчам в течение всего сезона. Больше футбола, меньше бега будет на этих сборах. В принципе, ничего неожиданного, ничего нового нет», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

