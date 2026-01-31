L'Équipe: Луис Энрике удивил всех, выбрав Матвея Сафонова на матч с «Ньюкаслом»

Авторитетное издание L'Équipe выразило удивление тем, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выпустил россиянина Матвея Сафонова в основном составе команды на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Луис Энрике удивил всех, выбрав Матвея Сафонова на матч против «Ньюкасла», возобновив тем самым борьбу за место в воротах «ПСЖ». Ранее безоговорочный основной голкипер Люка Шевалье остался на скамейке. Главный тренер «ПСЖ» сделал то, в чём он мастер, внёс неожиданность, выбрав Матвея Сафонова в основной состав», — говорится в статье.

Для Сафонова этот матч стал первым после травмы. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

