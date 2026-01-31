«Милан» заинтересован в приобретении Хосе Хименеса из мадридского «Атлетико» — AS

Итальянский «Милан» рассматривает вариант усиления обороны в летнее трансферное окно и проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Хосе Марии Хименесу. Речь пока идёт о предварительном зондировании без официальных переговоров. Об этом сообщает AS.

По информации источника, уругваец связан контрактом с мадридским клубом до июня 2028 года, однако при двух годах соглашения его потенциальный уход может быть оценён менее чем в € 30 млн — сумма, которую в «Милане» считают приемлемой. Профиль 31-летнего защитника высоко ценится спортивным руководством «россонери» во главе с Игли Таре за опыт игры на топ-уровне и лидерские качества.

Сам «Атлетико» по-прежнему называет Хименеса неприкасаемым и не рассматривает зимний трансфер. Футболист, выступающий за клуб с 2013 года и проведший 370 матчей, готов обсуждать смену команды только летом и после завершения крупного международного турнира, желая покинуть Мадрид на достойных условиях.